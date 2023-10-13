Окупанти перекинули три нових бригади під Авдіївку: у ЗСУ розповіли про наступ росіян

За його словами, росіяни перекинули під Авдіївку три нових бригади.

"Мета - оточити Авдіївку з півдня і півночі", - сказав Сухаревський.

Він розповів, що окупанти здійснюють "одночасні масовані атаки механізованими колонами та пішими штурмовими групами за підтримки артилерії та авіації, у поєднанні з ударами по наших тилах та широким застосуванням БпЛА".

Водночас Сухаревський повідомив, що за ці дні вже чотири російські батальйони під Авдіївкою втратили боєздатність через втрати.

Наступ РФ на Авдіївку Останніми днями російські загарбники суттєво активізували наступальні дії навколо Авдіївки. Ворожі атаки по місту називають найбільшим наступом окупантів на Авдіївку з початку повномасштабної війни. Зазначимо, що війська РФ активно намагаються оточити місто. У Силах оборони України вважають, що таким чином загарбники хочуть здобути хоч якусь знакову "перемогу" та переламати хід бойових дій. Як повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, російські окупанти не припиняють обстріли Авдіївки, активізувавши удари з авіації, і четверту добу проводять наступальні дії. У місті припинено постачання гуманітарної допомоги та продуктів. При цьому Сили оборони України утримують позиції та відбивають ворожі штурми.