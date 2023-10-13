Оккупанты перебросили три новых бригады под Авдеевку: в ВСУ рассказали о наступлении россиян

По его словам, россияне перебросили под Авдеевку три новых бригады.

"Цель - окружить Авдеевку с юга и севера", - сказал Сухаревский.

Он рассказал, что оккупанты осуществляют "одновременные массированные атаки механизированными колоннами и пешими штурмовыми группами при поддержке артиллерии и авиации, в сочетании с ударами по нашим тылам и широким применением БПЛА".

В то же время Сухаревский сообщил, что за эти дни уже четыре российских батальона под Авдеевкой потеряли боеспособность из-за потерь.

Наступление РФ на Авдеевку В последние дни российские захватчики существенно активизировали наступательные действия вокруг Авдеевки. Вражеские атаки по городу называют самым большим наступлением оккупантов на Авдеевку с начала полномасштабной войны. Отметим, что войска РФ активно пытаются окружить город. В Силах обороны Украины считают, что таким образом захватчики хотят получить хоть какую-нибудь знаковую "победу" и переломить ход боевых действий. Как сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, российские оккупанты не прекращают обстрелы Авдеевки, активизировав удары по авиации, и четвертые сутки проводят наступательные действия. В городе прекращены поставки гуманитарной помощи и продуктов. При этом Силы обороны Украины удерживают позиции и отражают вражеские штурмы.