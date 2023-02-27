UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти перекинули в Луганську область частину своїх строковиків, - Генштаб

Ілюстративне фото: окупанти перекинули в Луганську область частину своїх строковиків (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни перекинули на тимчасово окуповану територію Луганської області до 200 своїх строковиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

"За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області перекинуто до 200 військовослужбовців строкової служби з Ростовської області", - зазначає військове командування.

При цьому в Генштабі додали, що росіяни продовжують зосереджувати зусилля на наступальних діях на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах та збільшують чисельність свого особового складу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з Челябінської області до окупованого Криму нещодавно прибули 150 російських строковиків для побудови фортифікаційних споруд.

Також ми писали, що в Курській області строковики влаштували вибух у бліндажі. Загинули шестеро людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛуганськГенштаб ВСУсрочникВійна Росії проти України