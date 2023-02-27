Окупанти перекинули в Луганську область частину своїх строковиків, - Генштаб

Росіяни перекинули на тимчасово окуповану територію Луганської області до 200 своїх строковиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
"За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області перекинуто до 200 військовослужбовців строкової служби з Ростовської області", - зазначає військове командування.
При цьому в Генштабі додали, що росіяни продовжують зосереджувати зусилля на наступальних діях на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах та збільшують чисельність свого особового складу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що з Челябінської області до окупованого Криму нещодавно прибули 150 російських строковиків для побудови фортифікаційних споруд.
Також ми писали, що в Курській області строковики влаштували вибух у бліндажі. Загинули шестеро людей.
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