Окупанти перекинули в Луганську область частину своїх строковиків, - Генштаб

Росіяни перекинули на тимчасово окуповану територію Луганської області до 200 своїх строковиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

При цьому в Генштабі додали, що росіяни продовжують зосереджувати зусилля на наступальних діях на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах та збільшують чисельність свого особового складу.

"За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області перекинуто до 200 військовослужбовців строкової служби з Ростовської області", - зазначає військове командування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з Челябінської області до окупованого Криму нещодавно прибули 150 російських строковиків для побудови фортифікаційних споруд.

Також ми писали, що в Курській області строковики влаштували вибух у бліндажі. Загинули шестеро людей.

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