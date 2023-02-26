Окупанти готуються до боїв за Крим: на будівництво фортифікацій привезли 150 строковиків
Фото: ЗСУ відбили понад 70 атак (Getty Images)
Російські окупанти нарощують оборону тимчасово окупованого Криму, зокрема будують фортифікаційні споруди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Так, за даними Генштабу, інженерні роботи привезли російських строковиків.
"З Челябінської області прибули 150 російських військовослужбовців термінової служби для виконання інженерних робіт", - йдеться у повідомленні.
Як пояснили в українській розвідці, війська РФ зміцнюють оборону окупованого півострова, оскільки чекають на українське наступ.
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