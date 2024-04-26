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Окупанти перекидають важку техніку в Криму, - партизани (фото)

Фото: партизани фіксують перекидання важкої техніки РФ у Криму (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські загарбники перекидають важку техніку у межах території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Наші агенти зафіксували перекидання кількох БМП-2 Вірменською трасою у бік Сімферополя", - йдеться в повідомленні.

Очевидно, як зазначають в "Атеш", техніка перевозиться в глибину півострова для ремонту.

"Окупанти не наважуються створювати ремонтні бази на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей через високу ймовірність їх знищення", - додали партизани.

Ситуація у Криму

Російські війська перетворили тимчасово окупований Крим на хаб з перекидання техніки та особового складу на фронт в Україну. Зокрема, у Джанкої відбуваються постійні ротації мобілізованих не лише з Росії, а й із самого Криму. Наприклад, один із рейдів загарбники провели у велике мусульманське свято Ураза-байрам.

Крім того, російські війська постійно зміцнюють оборону захопленого півострова. Зокрема, ворог активізував будівництво укріплень по всьому Криму. Це відбувається постійно. Наприклад, ще у вересні 2023 року окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії. Водночас партизани знайшли секретні позиції та вогневі точки у Феодосії, пробравшись на оборонні позиції РФ у цьому районі.

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