ua en ru
Пт, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти мобілізували кримчан у Сімферопольському районі під час Ураза-байрам, - Атеш

П'ятниця 19 квітня 2024 02:29
UA EN RU
Окупанти мобілізували кримчан у Сімферопольському районі під час Ураза-байрам, - Атеш Фото: в окупованому Криму росіяни влаштували облаву з метою мобілізації (Getty Imagеs)
Автор: Володимир Костирін

В тимчасово окупованому Криму загарбники влаштували масову облаву у Сімферопольському районі з метою набрати в армію більше місцевого населення. Черговий рейд із примусової мобілізації провели у велике мусульманське свято Ураза-байрам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram кримського руху спротиву "Атеш".

Зазначимо, що Ураза-байрам не має чіткої дати, оскільки мусульмани орієнтуються на місячний календар. Цього року його відзначали 10 квітня, при чому святкувати починали ще з вечора 9-го. Це вважається одним з найбільш значущих релігійних свят у мусульман, що знаменує закінчення місяця посту Рамадан.

"Агенти "АТЕШ" повідомляють, що росіяни провели масову облаву на місцеве населення Сімферопольського району з метою мобілізації їх у збройні сили РФ безпосередньо в одне з головних мусульманських свят", - йдеться в заяві руху.

Представники підпілля додають, що російські загарбники продовжують нехтувати міжнародними правилами та проводити мобілізацію на окупованих територіях України.

Так, нагадали партизани, раніше представники окупаційної "влади" заявляли про намір збільшити чисельність росармії на 300 тисяч людей.

"Навіть встигли похвалитися, що успішно виконують це завдання. Тепер ми знаємо, якими методами", - передали в "Атеш".

РФ проводить мобілізацію на окупованих територіях України

Нагадаємо, нещодавно радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів про те, що у цьому окупованому місті у травні росіяни розпочнуть мобілізаційні заходи. Дані про підприємства у місті наказали передати до 15 квітня.

Також наприкінці березня в Центрі національного спротиву інформували, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України готуються призвати на службу в армію підлітків. Для цього завершується формування списків.

Додамо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про те, що РФ готує додаткову мобілізацію 300 тисяч людей. За словами глави держави, згідно з планами Кремля така мобілізація має відбутися до 1 червня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Мобілізація в Росії
NEWS
Україна і Польща викрили агента Росії, який готувався до замаху на Зеленського
Україна і Польща викрили агента Росії, який готувався до замаху на Зеленського
DAILY
За крок від грошей. Коли Україна отримає мільярди від США та на яких умовах
Юрій Дощатов, Руслан Кисляк За крок від грошей. Коли Україна отримає мільярди від США та на яких умовах