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Оккупанты перебрасывают тяжелую технику в Крыму, - партизаны (фото)

Фото: партизаны фиксируют переброску тяжелой техники РФ в Крыму (иллюстрция/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские захватчики перебрасывают тяжелую технику в рамках территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Наши агенты зафиксировали переброску нескольких БМП-2 по Армянской трассе в сторону Симферополя", - говорится в сообщении.

По всей видимости, как отмечают в "Атеш", техника перевозится в глубину полуострова для ремонта.

"Оккупанты не решаются создавать ремонтные базы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей из-за высокой вероятности их уничтожения", - добавили партизаны.

Ситуация в Крыму

Российские войска превратили временно оккупированный Крым в хаб по переброске техники и личного состава на фронт в Украину. В частности, в Джанкое происходят постоянные ротации мобилизованых не только из России, но и из самого Крыма. Например, один из рейдов захватчики провели в большой мусульманский праздник Ураза-байрам.

Кроме того, российские войска постоянно окрепляют оборону захваченного полуострова. В частности, враг активизировал строительство укреплений по всему Крыму. Это происходит постоянно. Например, еще в сентябре 2023 года оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории. В тоже время партизаны нашли секретные позиции и огневые точки в Феодосии, пробравшись на оборонные позиции РФ в этом районе.

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