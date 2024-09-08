Україна продовжує успішно адаптувати та розвивати свою РЕБ проти дронів РФ, - ISW

Україна продовжує успішно адаптувати та розвивати свою РЕБ проти дронів РФ. Так вдається компенсувати тиск на ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW), Militarnyi.

"Україна продовжує успішно адаптувати та розвивати свої засоби боротьби з безпілотниками, дозволяючи українським силам використовувати системи нижчого рівня, щоб компенсувати тиск Росії на обмежену "парасольку" ППО України", - йдеться у звіті.

В ISW нагадують, що українські офіційні особи нещодавно повідомляли, що деякі російські безпілотники "Shahed" не досягли своїх цілей з невстановлених причин, але Повітряні сили України 31 серпня та 6 вересня визнали, що українська РЕБ вплинула на безпілотники.

Також аналітики вказують, що українська компанія з виробництва безпілотників Besomar заявила, що розробила безпілотник-перехоплювач, який може збивати невідомі російські безпілотники, і що ЗСУ вже використовують ці безпілотники-перехоплювачі в зоні бойових дій.

"Ці українські контрзаходи є частиною ширших зусиль, спрямованих на нейтралізацію тиску, який неодноразові великомасштабні серії ударів Росії чинять на обмежену "парасольку" протиповітряної оборони України в умовах затримки та непослідовності поставок західної допомоги у сфері безпеки", - констатують в Інституті вивчення війни.

На думку ISW, використання Україною РЕБ для протидії безпілотникам Shahed, зокрема, "дозволить ЗСУ зберегти обмежені системи ППО та ракети, яких Україна потребує для захисту від російських ракетних ударів по українських прифронтових районах, критичній інфраструктурі та основних населених пунктах".

"Російські та українські сили беруть участь у технологічній гонці наступ-оборона і що здатність України впроваджувати технологічні інновації в масштабах, випереджаючи російські адаптації, має вирішальне значення для здатності України компенсувати поточні переваги Росії у військовій частині", - резумують аналітики у звіті.

Що відомо про безпілотник-перехоплювач

"Камікадзе-перехоплювач" літакового типу перехоплює російські безпілотники, наближаючись до них. Однак він також здатний проводити розвідувальні місії і може літати дві з половиною години.

Як пише Militarnyi, конструкція дозволяє встановити дві батареї, безпілотник літає на дальності 50-60 км. Він здатний підніматися на висоту до 4 км. і летіти зі швидкістю 160-170 км.

"Камікадзе-перехоплювач" (mil.in.ua)