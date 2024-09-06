"Такої ще не зустрічали". ЗСУ знищили рідкісну російську систему РЕБ
Військові FPV-дроном знищили російську РЕБ. Найцікавіше те, що станція нібито мала глушити всі частоти FPV-дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву офіцера бригади "Рубіж" НГУ Володимира Черняка в ефірі телемарафону.
За словами Черняка, російська станція, яка нібито глушила всі частоти FPV-дронів була знищена саме FPV-дроном.
"На деякій ділянці фронту вдалося знищити російську РЕБ, яку ще не зустрічали до цього. Росіяни її анонсували деякий час до цього і заявляли, що вона глушить всі частоти FPV-дронів. Як не дивно, її знищили FPV-дроном. Можливо, у них щось пішло не так", - розповів він.
Використання дронів військовими ЗСУ
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що порівняно з червнем минулого місяця Сили оборони на 25% збільшили застосування FPV-дронів на фронті.
Варто також зазначити, що Україна й сама виготовляє дрони. Зокрема наприкінці червня повідомлялося, що Україна запустила серійне виробництво ударних дронів з дальністю поразки понад 1000 км.
Як зазначав український президент Володимир Зеленський, Україна збільшила не лише виробництво дронів, а й їхню дальність.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.