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"Такої ще не зустрічали". ЗСУ знищили рідкісну російську систему РЕБ

Україна, П'ятниця 06 вересня 2024 18:35
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"Такої ще не зустрічали". ЗСУ знищили рідкісну російську систему РЕБ Фото: бійці знищили російську РЕБ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові FPV-дроном знищили російську РЕБ. Найцікавіше те, що станція нібито мала глушити всі частоти FPV-дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву офіцера бригади "Рубіж" НГУ Володимира Черняка в ефірі телемарафону.

За словами Черняка, російська станція, яка нібито глушила всі частоти FPV-дронів була знищена саме FPV-дроном.

"На деякій ділянці фронту вдалося знищити російську РЕБ, яку ще не зустрічали до цього. Росіяни її анонсували деякий час до цього і заявляли, що вона глушить всі частоти FPV-дронів. Як не дивно, її знищили FPV-дроном. Можливо, у них щось пішло не так", - розповів він.

Використання дронів військовими ЗСУ

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що порівняно з червнем минулого місяця Сили оборони на 25% збільшили застосування FPV-дронів на фронті.

Варто також зазначити, що Україна й сама виготовляє дрони. Зокрема наприкінці червня повідомлялося, що Україна запустила серійне виробництво ударних дронів з дальністю поразки понад 1000 км.

Як зазначав український президент Володимир Зеленський, Україна збільшила не лише виробництво дронів, а й їхню дальність.

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