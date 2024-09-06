"Такої ще не зустрічали". ЗСУ знищили рідкісну російську систему РЕБ

Військові FPV-дроном знищили російську РЕБ. Найцікавіше те, що станція нібито мала глушити всі частоти FPV-дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву офіцера бригади "Рубіж" НГУ Володимира Черняка в ефірі телемарафону.

За словами Черняка, російська станція, яка нібито глушила всі частоти FPV-дронів була знищена саме FPV-дроном. "На деякій ділянці фронту вдалося знищити російську РЕБ, яку ще не зустрічали до цього. Росіяни її анонсували деякий час до цього і заявляли, що вона глушить всі частоти FPV-дронів. Як не дивно, її знищили FPV-дроном. Можливо, у них щось пішло не так", - розповів він.