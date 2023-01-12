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Окупанти перекидають мобілізованих з полігонів Білорусі та РФ у зону бойових дій, - Міноборони

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російське військове командування перекидає мобілізованих бійців з полігонів Білорусі та Росії у зону бойових дій та прикордонні райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр на брифінгу.

"Командування Росії посилює угрупування військ на території України, переміщує мобілізованих з полігонів Білорусі та Росії в зону ведення бойових дій та у прикордонні райони", - сказала вона.

Так, окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Донецькому регіоні.

За словами Маляр, найбільша активність спостерігається на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Окрім того, заступниця міністра оборони повідомила, що станом на 10 січня у складі російських окупаційних військ з урахуванням оперативного резерву діють близько 280 формувань. При цьому ще минулого тижня діяло близько 250.

Як повідомлялося раніше, Росія почала перекидати військових з Білорусі на Схід України, щоб посилити своє угрупування.

До того ж, РФ направила до Білорусі ще один ешелон з військовою технікою, своїми солдатами та боєприпасами.

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