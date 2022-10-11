Окупанти перекидають у Білорусь іранські "Шахиди": у ГУР назвали кількість

Крім того, українська розвідка зазначає, що Білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби та боєприпаси зі своїх складів.

"Зокрема, на залізничну станцію "Кіровська" в Криму прибув залізничний ешелон із боєприпасами – 12 вагонів / 492 тонни, який був відправлений із 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів із Білорусі", - розповіли в ГУР.

Також, за даними відомства, найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів із озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) із білоруських арсеналів та баз зберігання.

За даними ГУР, як основні "постачальники" виступають:

46 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Бронна Гора, Брестська обл.);

43 арсенали зберігання ракет та боєприпасів (Дубецьке, Гомельська обл.);

391 артилерійська база боєприпасів (Бобр, Мінська обл.);

969 база резерву танків (Уріччя, Мінська обл.);

288 база резерву автомобілів (Старі Дороги, Мінська обл.).

Також відомо, що вантажі повинні прибути на залізничні станції "Каменська" (Кам'янсько-Шахтинський) та "Марцеве" (Таганрог) Ростовська область.