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Оккупанты перебрасывают в Беларусь иранские "Шахиды": в ГУР назвали количество

Фото: оккупанты перебрасывают в Беларусь иранские "Шахиды" (twitter.com syr_mil_wik)
Автор: Руслан Гаращенко

Россияне перебрасывают в Беларусь иранские дроны-камикадзе "Shahed-136". По состоянию на 10 октября на территорию страны было завезено 32 беспилотника, поставка еще 8 ожидается в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.

Кроме того, украинская разведка отмечает, что Беларусь предоставляет оккупационной армии материально-технические средства и боеприпасы из своих складов.

"В частности, на железнодорожную станцию ​​"Кировская" в Крыму прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами – 12 вагонов / 492 тонны, который был отправлен из 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов из Беларуси", - рассказали в ГУР.

Также, по данным ведомства, в ближайшее время запланировано перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) из белорусских арсеналов и баз хранения.

По данным ГУР, в качестве основных "поставщиков" выступают:

  • 46 арсенал хранения ракет и боеприпасов (Бронная Гора, Брестская обл.);
  • 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов (Дубецкое, Гомельская обл.);
  • 391 артиллерийская база боеприпасов (Бобр, Минская обл.);
  • 969 база резерва танков (Уречье, Минская обл.);
  • 288 база резерва автомобилей (Старые Дороги, Минская обл.).

Также известно, что грузы должны прибыть на ж/д станции "Каменская" (Каменско-Шахтинский) и "Марцево" (Таганрог) Ростовская область.

Напомним, ранее россияне пытались атаковать Киевскую область дронами-камикадзе из Беларуси. Однако украинским Воздушным силам удалось уничтожить БПЛА.

Также ранее региональное управление Сил территориальной обороны "Запад" сообщало, что Россия могла перевезти иранские дроны-камикадзе в Беларусь. Тогда речь шла о нескольких десятках БПЛА.

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