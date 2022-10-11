Оккупанты перебрасывают в Беларусь иранские "Шахиды": в ГУР назвали количество

Кроме того, украинская разведка отмечает, что Беларусь предоставляет оккупационной армии материально-технические средства и боеприпасы из своих складов.

"В частности, на железнодорожную станцию ​​"Кировская" в Крыму прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами – 12 вагонов / 492 тонны, который был отправлен из 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов из Беларуси", - рассказали в ГУР.

Также, по данным ведомства, в ближайшее время запланировано перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) из белорусских арсеналов и баз хранения.

По данным ГУР, в качестве основных "поставщиков" выступают:

46 арсенал хранения ракет и боеприпасов (Бронная Гора, Брестская обл.);

43 арсенала хранения ракет и боеприпасов (Дубецкое, Гомельская обл.);

391 артиллерийская база боеприпасов (Бобр, Минская обл.);

969 база резерва танков (Уречье, Минская обл.);

288 база резерва автомобилей (Старые Дороги, Минская обл.).

Также известно, что грузы должны прибыть на ж/д станции "Каменская" (Каменско-Шахтинский) и "Марцево" (Таганрог) Ростовская область.