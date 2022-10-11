Оккупанты перебрасывают в Беларусь иранские "Шахиды": в ГУР назвали количество

Россияне перебрасывают в Беларусь иранские дроны-камикадзе "Shahed-136". По состоянию на 10 октября на территорию страны было завезено 32 беспилотника, поставка еще 8 ожидается в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.
Кроме того, украинская разведка отмечает, что Беларусь предоставляет оккупационной армии материально-технические средства и боеприпасы из своих складов.
"В частности, на железнодорожную станцию "Кировская" в Крыму прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами – 12 вагонов / 492 тонны, который был отправлен из 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов из Беларуси", - рассказали в ГУР.
Также, по данным ведомства, в ближайшее время запланировано перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) из белорусских арсеналов и баз хранения.
По данным ГУР, в качестве основных "поставщиков" выступают:
Также известно, что грузы должны прибыть на ж/д станции "Каменская" (Каменско-Шахтинский) и "Марцево" (Таганрог) Ростовская область.
Напомним, ранее россияне пытались атаковать Киевскую область дронами-камикадзе из Беларуси. Однако украинским Воздушным силам удалось уничтожить БПЛА.
Также ранее региональное управление Сил территориальной обороны "Запад" сообщало, что Россия могла перевезти иранские дроны-камикадзе в Беларусь. Тогда речь шла о нескольких десятках БПЛА.
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