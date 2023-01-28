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Окупанти передислокували винищувач-бомбардувальник з Білорусі до РФ, - "Гаюн"

Фото: окупанти передислокували винищувач-бомбардувальник з Білорусі до РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У п'ятницю, 27 січня, російські окупанти передислокували свій винищувач-бомбардувальник Су-34 назад до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"(27 січня - ред.) З аеродрому "Барановичі" злетів Су-34 ВКС РФ і вирушив до РФ, залишивши територію Білорусі", - йдеться у повідомленні моніторингової групи.

Там також зазначають, що загалом ситуація на території Білорусі не змінилася. Минулої доби активність була досить низькою за винятком пари колон з технікою і польотів авіації.

Нагадаємо, днями стало відомо, щоБілорусь продовжила спільні навчання Збройних сил із Росією. Вони продовжаться щонайменше до 6 лютого.

Також наголошувалося, що минулого тижнядо Білорусі зафіксували прибуття двох російських винищувачів. Су-24 приземлилися на аеродромі "Барановичі".

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