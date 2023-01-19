У Білорусь прилетіли два російські винищувачі
У четвер, 19 січня, до Білорусі зафіксували прибуття двох російських винищувачів. Су-24 приземлилися на аеродромі "Барановичі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
"Це літаки з реєстраційними номерами RF-54408 та RF-54409, які приземлилися на аеродром "Барановичі" в проміжку між 11:00 та 11:15", - йдеться в повідомленні.
Фото: до Білорусі прилетіли два російські винищувачі (t.me/Hajun_BY)
Як повідомлялось, сьогодні у Міноборони Білорусі заявили про так зване "приведення в готовність підрозділів артилеристів". Рішення ухвалили в рамках бойового злагодження спільного з росіянами угруповання військ.
Сьогодні також в Білорусі фіксують активність ворожої російської авіації.
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