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У Білорусь прилетіли два російські винищувачі

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Білорусь, Четвер 19 січня 2023 15:03
У Білорусь прилетіли два російські винищувачі Фото: до Білорусі прилетіли два російські винищувачі Су-24 (t.me/Hajun_BY)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 19 січня, до Білорусі зафіксували прибуття двох російських винищувачів. Су-24 приземлилися на аеродромі "Барановичі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Це літаки з реєстраційними номерами RF-54408 та RF-54409, які приземлилися на аеродром "Барановичі" в проміжку між 11:00 та 11:15", - йдеться в повідомленні.

Фото: до Білорусі прилетіли два російські винищувачі (t.me/Hajun_BY)

Як повідомлялось, сьогодні у Міноборони Білорусі заявили про так зване "приведення в готовність підрозділів артилеристів". Рішення ухвалили в рамках бойового злагодження спільного з росіянами угруповання військ.

Сьогодні також в Білорусі фіксують активність ворожої російської авіації.

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