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Оккупанты передислоцировали истребитель-бомбардировщик из Беларуси в РФ, - "Гаюн"

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Суббота 28 января 2023 12:51
Оккупанты передислоцировали истребитель-бомбардировщик из Беларуси в РФ, - "Гаюн" Фото: оккупанты передислоцировали истребитель-бомбардировщик из Беларуси в РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В пятницу, 27 января, российские оккупанты передислоцировали свой истребитель-бомбардировщик Су-34 обратно в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

"(27 января - ред.) С аэродрома "Барановичи" взлетел Су-34 ВКС РФ и отправился в РФ, покинув территорию Беларуси", - говорится в сообщении мониторинговой группы.

Там также отмечают, что, в целом, ситуация на территории Беларуси не изменилась. За прошедшие сутки активность была достаточно низкой за исключением пары колонн с техникой и полетов авиации.

Напомним, на днях стало известно, что Беларусь продолжила совместные учения Вооруженных сил с Россией. Они продлятся по меньшей мере до 6 февраля.

Также отмечалось, что на прошлой неделе в Беларуси зафиксировали прибытие двух российских истребителей. Су-24 приземлились на аэродроме "Барановичи".

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