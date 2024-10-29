Оккупанты находятся в трех километрах от Купянска, город разрушают КАБами, - ГВА

Российские оккупанты находятся в 2,5-3 километрах от Купянска Харьковской области. Город разрушают управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина в эфире телемарафона.