ua en ru
Нд, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Видавав себе за кущ: аеророзвідка викрила росіянина на Покровському напрямку

Покровський напрямок, Неділя 12 жовтня 2025 11:48
UA EN RU
Видавав себе за кущ: аеророзвідка викрила росіянина на Покровському напрямку Фото: штурмовик РФ видавав себе за кущ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українська аеророзвідка викрила російського штурмовика на Покровському напрямку, який намагався видати себе за кущ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус десантно-штурмових військ ЗСУ.

Українська аеророзвідка виявила на Покровському напрямку російського штурмовика, який намагався видати себе за "кущ".

Втім, як видно на оприлюднених кадрах, попри всі старання ворожого піхотинця злитися з місцевістю, прикинувшись рослинністю, зазнали краху.

"На Покровському напрямку росіянин спробував "злитися з місцевістю". Наше FPV швидко розвіяло всі сумніви, що це не кущик", - зазначають наші десантники.

Ситуація на фронті

Зауважмо, що протягом минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці.

Детальніше про ситуацію по кожному з напрямків фронту, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів та три інші важливі об’єкти російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали понад 1200 осіб.

Також українські воїни знешкодили танк, десять артилерійських систем, 244 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 87 одиниць автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
Новини
Паливна криза в Росії. Як Білорусь рятує агресора бензином
Паливна криза в Росії. Як Білорусь рятує агресора бензином
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить