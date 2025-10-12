Видавав себе за кущ: аеророзвідка викрила росіянина на Покровському напрямку

Українська аеророзвідка викрила російського штурмовика на Покровському напрямку, який намагався видати себе за кущ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус десантно-штурмових військ ЗСУ.

"На Покровському напрямку росіянин спробував "злитися з місцевістю". Наше FPV швидко розвіяло всі сумніви, що це не кущик", - зазначають наші десантники.

Втім, як видно на оприлюднених кадрах, попри всі старання ворожого піхотинця злитися з місцевістю, прикинувшись рослинністю, зазнали краху.

Ситуація на фронті

Зауважмо, що протягом минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці.

Крім того, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів та три інші важливі об’єкти російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали понад 1200 осіб.

Також українські воїни знешкодили танк, десять артилерійських систем, 244 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 87 одиниць автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки окупантів.