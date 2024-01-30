Окупанти бояться нових "диверсій" у Криму: вводять жорсткі фільтраційні заходи

"Особливу увагу приділяють захисту автомобільного та залізничного мостів між Чонгарським та Кримським півостровами", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ЦНС, даний напрямок забезпечує підтримку угрупування військ на окупованій території Криму та тилове забезпечення угруповань на Херсонському та Запорізькому напрямках.

"Після окупації лівобережжя Херсонської області противник не прибрав КПВВ з адміністративної межі між тимчасово окупованою територією АР Крим та Херсонською областю. Дані об’єкти використовувались російськими спецслужбами для проведення “фільтраційних заходів” цивільного населення", - інформують у Центрі спротиву.

Загарбники на цей момент додатково обладнали системою сканування та моніторингу автомобілів із використанням рентгену пункт пропуску "Чонгар".

Крім того, окупанти ретельно оглядають автомобілі з реєстраційними номерами Запорізької та Херсонської областей, як українського, так і запровадженого росіянами зразка.

"Центр національного спротиву закликає громадян бути особливо обережними при перетині даних пунктів пропуску", - зауважили в повідомленні.