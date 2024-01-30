Оккупанты боятся новых "диверсий" в Крыму: вводят жесткие фильтрационные мероприятия

"Особое внимание уделяется защите автомобильного и железнодорожного мостов между Чонгарским и Крымским полуостровами", - говорится в сообщении.

Данное направление обеспечивает поддержку группировки войск на оккупированной территории Крыма и тыловое обеспечение группировок на Херсонском и Запорожском направлениях.

"После оккупации левобережья Херсонской области противник не убрал КПВВ с административной границы между временно оккупированной территорией АР Крым и Херсонской областью. Данные объекты использовались российскими спецслужбами для проведения фильтрационных мероприятий гражданского населения", - информируют в Центре сопротивления.

Захватчики в настоящее время дополнительно оборудовали системой сканирования и мониторинга автомобилей с использованием рентгена пункт пропуска "Чонгар".

Кроме того, оккупанты тщательно осматривают автомобили с регистрационными номерами Запорожской и Херсонской областей, как украинского, так и введенного россиянами образца.

"Центр национального сопротивления призывает граждан быть особенно аккуратными при пересечении данных пунктов пропуска", - отметили в сообщении.