Окупанти за останню добу 17 разів обстріляли Херсонську область

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міської ради Херсона.

Відомо, що від обстрілів постраждали такі мікрорайони - Корабел і Таврійський, та Антонівку. Окрім цього обстріляно було ботанічний сад та завод карданних валів.

Снаряди влучили в автовокзал, в результаті цього був пошкоджений автобус.

Також відомом про одну поранену людину.