Окупанти за останню добу 17 разів обстріляли Херсонську область

Російські війська за останню добу 17 разів обстріляли територію Херсонської громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міської ради Херсона.
Відомо, що від обстрілів постраждали такі мікрорайони - Корабел і Таврійський, та Антонівку. Окрім цього обстріляно було ботанічний сад та завод карданних валів.
Снаряди влучили в автовокзал, в результаті цього був пошкоджений автобус.
Також відомом про одну поранену людину.
Окрім того, у Херсоні заборонили фото- й відеофіксацію та використання відеореєстраторів на цивільних автомобілях.
Нагадаємо, що лише за добу 14 лютого росіяни обстріляли Херсон та область 38 разів, двоє людей отримали поранення.
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