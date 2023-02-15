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Окупанти за останню добу 17 разів обстріляли Херсонську область

Фото: окупанти за останню добу 17 разів обстріляли Херсонську область (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські війська за останню добу 17 разів обстріляли територію Херсонської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міської ради Херсона.

Відомо, що від обстрілів постраждали такі мікрорайони - Корабел і Таврійський, та Антонівку. Окрім цього обстріляно було ботанічний сад та завод карданних валів.

Снаряди влучили в автовокзал, в результаті цього був пошкоджений автобус.

Також відомом про одну поранену людину.

Окрім того, у Херсоні заборонили фото- й відеофіксацію та використання відеореєстраторів на цивільних автомобілях.

Нагадаємо, що лише за добу 14 лютого росіяни обстріляли Херсон та область 38 разів, двоє людей отримали поранення.

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Російська ФедераціяХерсонокупанти