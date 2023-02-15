Оккупанты за последние сутки 17 раз обстреляли Херсонскую область

Российские войска за последние сутки 17 раз обстреляли территорию Херсонской общины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Херсона.
Известно, что от обстрелов пострадали такие микрорайоны – Корабел и Таврический, и Антоновку. Кроме этого были обстреляны ботанический сад и завод карданных валов.
Снаряды попали в автовокзал, в результате чего был поврежден автобус.
Также известно об одном раненом человеке.
Кроме того, в Херсоне запретили фото- и видеофиксацию и использование видеорегистраторов на гражданских автомобилях.
Напомним, что только за сутки 14 февраля россияне обстреляли Херсон и область 38 раз , два человека получили ранения.
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