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Оккупанты за последние сутки 17 раз обстреляли Херсонскую область

Фото: оккупанты за последние сутки 17 раз обстреляли Херсонскую область (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские войска за последние сутки 17 раз обстреляли территорию Херсонской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Херсона.

Известно, что от обстрелов пострадали такие микрорайоны – Корабел и Таврический, и Антоновку. Кроме этого были обстреляны ботанический сад и завод карданных валов.

Снаряды попали в автовокзал, в результате чего был поврежден автобус.

Также известно об одном раненом человеке.

Кроме того, в Херсоне запретили фото- и видеофиксацию и использование видеорегистраторов на гражданских автомобилях.

Напомним, что только за сутки 14 февраля россияне обстреляли Херсон и область 38 раз , два человека получили ранения.

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