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Окупанти обстрілюють "пункти незламності" у Донецькій області, - ОВА

Ілюстративне фото: окупанти обстрілюють "пункти незламності" у Донецькій області (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти завдають ударів по "пунктах незламності" в Донецькій області, де люди можуть зігрітися та отримати доступ до електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Донецької ОВА Тетяни Ігнатченко в ефірі "Суспільне".

"Зокрема такого удару було завдано по Краматорську два дні тому (6 грудня - ред.). "Пункт незламності" розміщувався в місцевій школі в селищі Малотаранівка в передмісті Краматорська. Туди прилетіли дві російські ракети. Крім того, "пункт незламності" був обстріляний поблизу Торецька", - розповіла Ігнатченко.

Також вона зазначила, що в "пунктах незламності" дотримуються всіх заходів безпеки, тому під час обстрілів не було травмованих та загиблих.

Нагадаємо, 7 грудня окупанти завдали потужного удару по Кураховому (Донецька область). Внаслідок атаки загинули десять людей, багато поранених.

Також ми писали, що 7 грудня росіяни обстріляли касетними снарядами "Ямпіль Донецької області".

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Донецька областьОбстрілпункти незламностіВійна Росії проти України