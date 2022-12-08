Окупанти обстрілюють "пункти незламності" у Донецькій області, - ОВА

Російські окупанти завдають ударів по "пунктах незламності" в Донецькій області, де люди можуть зігрітися та отримати доступ до електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Донецької ОВА Тетяни Ігнатченко в ефірі "Суспільне".
"Зокрема такого удару було завдано по Краматорську два дні тому (6 грудня - ред.). "Пункт незламності" розміщувався в місцевій школі в селищі Малотаранівка в передмісті Краматорська. Туди прилетіли дві російські ракети. Крім того, "пункт незламності" був обстріляний поблизу Торецька", - розповіла Ігнатченко.
Також вона зазначила, що в "пунктах незламності" дотримуються всіх заходів безпеки, тому під час обстрілів не було травмованих та загиблих.
Нагадаємо, 7 грудня окупанти завдали потужного удару по Кураховому (Донецька область). Внаслідок атаки загинули десять людей, багато поранених.
Також ми писали, що 7 грудня росіяни обстріляли касетними снарядами "Ямпіль Донецької області".
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