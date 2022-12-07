Обстріл Ямполя: окупанти вдарили по селищу касетними снарядами
У середу, 7 грудня, вдень окупанти вдарили касетними снарядами по центру Ямполя (Донецька область). Внаслідок атаки постраждали мирні жителі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко у Telegram.
За його словами, під ворожим обстрілом опинилася центральна площа селища та адмінбудівля. Під час атаки мирні мешканці отримували гуманітарну допомогу.
"Троє людей поранено. Їм надають необхідну медичну допомогу", - розповів він.
Нагадаємо, сьогодні окупанти також завдали потужного удару по Кураховому (Донецька область). Через атаку росіян загинули вісім мирних жителів, ще п'ятеро - отримали поранення.
Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожу атаку, зазначивши, що терористи, які її вчинили, є нелюдями.
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