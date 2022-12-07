Обстріл Ямполя: окупанти вдарили по селищу касетними снарядами

У середу, 7 грудня, вдень окупанти вдарили касетними снарядами по центру Ямполя (Донецька область). Внаслідок атаки постраждали мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко у Telegram .

"Троє людей поранено. Їм надають необхідну медичну допомогу", - розповів він.

За його словами, під ворожим обстрілом опинилася центральна площа селища та адмінбудівля. Під час атаки мирні мешканці отримували гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні окупанти також завдали потужного удару по Кураховому (Донецька область). Через атаку росіян загинули вісім мирних жителів, ще п'ятеро - отримали поранення.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожу атаку, зазначивши, що терористи, які її вчинили, є нелюдями.

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