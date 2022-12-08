Оккупанты обстреливают "пункты несокрушимости" в Донецкой области, - ОВА

Российские оккупанты наносят удары по "пунктам несокрушимости" в Донецкой области, где люди могут согреться и получить доступ к электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Донецкой ОВА Татьяны Игнатченко в эфире "Суспільне".
"В частности, такой удар был нанесен по Краматорску два дня назад (6 декабря - ред.). "Пункт несокрушимости" размещался в местной школе в поселке Малотарановка в пригороде Краматорска. Туда прилетели две российские ракеты. Кроме того, "пункт несокрушимости" был обстрелян вблизи Торецка", - рассказала Игнатченко.
Также она отметила, что в "пунктах несокрушимости" соблюдаются все меры безопасности, поэтому во время обстрелов не было травмированных и погибших.
Напомним, 7 декабря оккупанты нанесли мощный удар по Курахово (Донецкая область). В результате атаки погибли десять человек, много раненых.
Также мы писали, что 7 декабря россияне обстреляли кассетными снарядами Ямполь Донецкой области.
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