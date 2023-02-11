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Окупанти обстріляли Харків з С-300: зафіксовано 3 "прильоти"

Фото: Окупанти обстріляли Харків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Росіяни ввечері 11 лютого атакували Харків. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів", - вказав посадовець і закликав залишатися в укриттях.

Тим часом у мережі пишуть, що було чутно декілька вибухів.

Громадяни повинні негайно пройти до сховищ як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не з'являться дані про відбій тривоги.

Оновлено (23:35)

Мер Ігор Терехов розповів, що, за попередніми даними, росіяни обстріляли місто ракетами С-300.

Своєю чергою Синєгубов зазначив, що зафіксовано три "прильоти". Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів.

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, окупанти ввечері 11 лютого можуть завдати артилерійського удару по Дніпропетровській області. У районній військовій адміністрації попередили місцевих мешканців.

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харковВійна Росії проти України