Окупанти обстріляли Харків з С-300: зафіксовано 3 "прильоти"

Росіяни ввечері 11 лютого атакували Харків. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів", - вказав посадовець і закликав залишатися в укриттях.
Тим часом у мережі пишуть, що було чутно декілька вибухів.
Громадяни повинні негайно пройти до сховищ як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не з'являться дані про відбій тривоги.
Мер Ігор Терехов розповів, що, за попередніми даними, росіяни обстріляли місто ракетами С-300.
Своєю чергою Синєгубов зазначив, що зафіксовано три "прильоти". Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів.
Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.
Нагадаємо, окупанти ввечері 11 лютого можуть завдати артилерійського удару по Дніпропетровській області. У районній військовій адміністрації попередили місцевих мешканців.
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