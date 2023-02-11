Окупанти обстріляли Харків з С-300: зафіксовано 3 "прильоти"

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів", - вказав посадовець і закликав залишатися в укриттях.

Тим часом у мережі пишуть, що було чутно декілька вибухів.

Громадяни повинні негайно пройти до сховищ як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не з'являться дані про відбій тривоги.

Оновлено (23:35)

Мер Ігор Терехов розповів, що, за попередніми даними, росіяни обстріляли місто ракетами С-300.

Своєю чергою Синєгубов зазначив, що зафіксовано три "прильоти". Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів.

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.