Оккупанты обстреляли Харьков из С-300: зафиксировано 3 "прилета"

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары", - указал чиновник и призвал оставаться в укрытиях.

Тем временем в сети пишут, что было слышно несколько взрывов.

Граждане должны немедленно пройти в хранилища как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться, пока не появятся данные об отбое тревоги.

Обновлено (23:35)

Мэр Игорь Терехов рассказал, что, по предварительным данным, россияне обстреляли город ракетами С-300.

В свою очередь Синегубов отметил, что зафиксировано три "прилета". Поврежден один из инфраструктурных объектов.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.