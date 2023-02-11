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Росіяни можуть завдати удару по Дніпропетровській області з артилерії: у РВА попередили громадян

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Субота 11 лютого 2023 23:10
Росіяни можуть завдати удару по Дніпропетровській області з артилерії: у РВА попередили громадян Фото: Росіяни можуть завдати удару по Дніпропетровській області з артилерії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 11 лютого можуть завдати артилерійського удару по Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Прибережні території увага, активність ворожої артилерії", - вказав посадовець.

У Нікопольському районі оголошена повітряна тривога.

Громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде інформації про відбій.

Нагадаємо, 11 лютого російські загарбники атакували 3 громади Дніпропетровської області з важкої артилерії.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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