Оккупанты обстреляли Харьков из С-300: зафиксировано 3 "прилета"
Россияне вечером 11 февраля атаковали Харьков. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары", - указал чиновник и призвал оставаться в укрытиях.
Тем временем в сети пишут, что было слышно несколько взрывов.
Граждане должны немедленно пройти в хранилища как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться, пока не появятся данные об отбое тревоги.
Обновлено (23:35)
Мэр Игорь Терехов рассказал, что, по предварительным данным, россияне обстреляли город ракетами С-300.
В свою очередь Синегубов отметил, что зафиксировано три "прилета". Поврежден один из инфраструктурных объектов.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, оккупанты вечером 11 февраля могут нанести артиллерийский удар по Днепропетровской области. В РВА предупредили местных жителей.
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