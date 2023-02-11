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Оккупанты обстреляли Харьков из С-300: зафиксировано 3 "прилета"

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Суббота 11 февраля 2023 23:19
Оккупанты обстреляли Харьков из С-300: зафиксировано 3 "прилета" Фото: Оккупанты обстреляли Харьков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Россияне вечером 11 февраля атаковали Харьков. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары", - указал чиновник и призвал оставаться в укрытиях.

Тем временем в сети пишут, что было слышно несколько взрывов.

Граждане должны немедленно пройти в хранилища как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться, пока не появятся данные об отбое тревоги.

Обновлено (23:35)

Мэр Игорь Терехов рассказал, что, по предварительным данным, россияне обстреляли город ракетами С-300.

В свою очередь Синегубов отметил, что зафиксировано три "прилета". Поврежден один из инфраструктурных объектов.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, оккупанты вечером 11 февраля могут нанести артиллерийский удар по Днепропетровской области. В РВА предупредили местных жителей.

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