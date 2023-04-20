Оккупанты обстреляли жилые кварталы Очакова из артиллерии: есть разрушения
В четверг, 20 апреля, российские войска обстреляли жилые кварталы Очакова (Николаевская область) из артиллерии. В результате вражеской атаки пострадали дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"20 апреля 2023 года враг дважды нанес артиллерийские удары по жилым кварталам города Очакова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
"В результате обстрелов повреждены жилые и хозяйственные дома горожан. На месте происшествия работают прокуроры, следователи и криминалисты", - написали в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что российские войска вечером среды, 12 апреля, совершили очередной ракетный обстрел города Очаков Николаевской области.
Ранее сообщалось, что оккупанты 7 апреля обстреляли Очаков Николаевской области. Повреждены жилые дома и инфраструктура города.
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