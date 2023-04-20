ua ru
Чт, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли жилые кварталы Очакова из артиллерии: есть разрушения

Новина українською →
Очаков, Четверг 20 апреля 2023 15:33
Оккупанты обстреляли жилые кварталы Очакова из артиллерии: есть разрушения Фото: Оккупанты обстреляли жилые кварталы Очакова (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 20 апреля, российские войска обстреляли жилые кварталы Очакова (Николаевская область) из артиллерии. В результате вражеской атаки пострадали дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"20 апреля 2023 года враг дважды нанес артиллерийские удары по жилым кварталам города Очакова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

"В результате обстрелов повреждены жилые и хозяйственные дома горожан. На месте происшествия работают прокуроры, следователи и криминалисты", - написали в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что российские войска вечером среды, 12 апреля, совершили очередной ракетный обстрел города Очаков Николаевской области.

Ранее сообщалось, что оккупанты 7 апреля обстреляли Очаков Николаевской области. Повреждены жилые дома и инфраструктура города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Николаевская область Война в Украине
NEWS
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны