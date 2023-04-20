Оккупанты обстреляли жилые кварталы Очакова из артиллерии: есть разрушения

В четверг, 20 апреля, российские войска обстреляли жилые кварталы Очакова (Николаевская область) из артиллерии. В результате вражеской атаки пострадали дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"20 апреля 2023 года враг дважды нанес артиллерийские удары по жилым кварталам города Очакова", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по предварительной информации, пострадавших нет. "В результате обстрелов повреждены жилые и хозяйственные дома горожан. На месте происшествия работают прокуроры, следователи и криминалисты", - написали в прокуратуре. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.