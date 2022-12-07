Окупанти обстріляли Запорізьку область системами С-300: є поранені, серед яких дитина

Російські окупанти вночі 7 грудня завдали ударів із систем С-300 по двох громадах Запорізької області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.
Посадовець зазначив, що загарбники також застосовували БПЛА.
Старух розповів про наслідки нічних ударів росіян:
"Жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби сили оборони не збили пів дюжини дронів", - додав глава ОВА.
Окупанти обстріляли Запорізьку область системами С-300 / (t.me/starukhofficial)
Нагадаємо, у ніч на 7 грудня в Запоріжжі було чутно звуки вибухів. У місті та області оголошували повітряну тривогу.
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