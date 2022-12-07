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Оккупанты обстреляли Запорожскую область системами С-300: есть раненые, среди которых ребенок

Фото: Россияне обстреляли Запорожскую область системами С-300 (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты ночью 7 декабря нанесли удары из систем С-300 по двум громадам Запорожской области. В результате обстрелов пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Чиновник отметил, что захватчики также применяли БПЛА.

Старух рассказал о последствиях ночных ударов россиян:

  • В одном из сел разрушены 2 дома, еще 8 - повреждены. Предварительно известно о трех раненых, в том числе девушке 15 лет.
  • В другой деревне от взрыва ракеты был разрушен один дом, еще 10 - повреждены. Люди, к счастью, остались целыми.

"Жертв и разрушений могло быть гораздо больше, если бы силы обороны не сбили полдюжины дроном", - добавил глава ОВА.

Оккупанты обстреляли Запорожскую область системами С-300/ (t.me/starukhofficial)

Напомним, в ночь на 7 декабря в Запорожье были слышны звуки взрывов. В городе и области объявляли воздушную тревогу.

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