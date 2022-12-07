Оккупанты обстреляли Запорожскую область системами С-300: есть раненые, среди которых ребенок

Российские оккупанты ночью 7 декабря нанесли удары из систем С-300 по двум громадам Запорожской области. В результате обстрелов пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Жертв и разрушений могло быть гораздо больше, если бы силы обороны не сбили полдюжины дроном", - добавил глава ОВА.

Чиновник отметил, что захватчики также применяли БПЛА.

Напомним, в ночь на 7 декабря в Запорожье были слышны звуки взрывов. В городе и области объявляли воздушную тревогу.

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