Окупанти обстріляли Запорізьку область: є загиблі та поранені

За його словами, війська РФ за допомогою РСЗВ та артилерії обстріляли місто Оріхів та селище Степногірськ.

"Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло семеро людей і ще стільки ж травмовано. Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів", - розповів Тимошенко.

Оновлено 21:40

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що під час обстрілу Оріхова загинули два електрики - Дмитро Стариченко та Роман Мельник. Вони відновлювали пошкоджену росіянами лінію електропередач.

Ще двоє спеціалістів - Максим Юрченко та Дмитро Рабаджиєв - отримали поранення та були госпіталізовані.