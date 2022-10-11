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Оккупанты обстреляли Запорожскую область: есть погибшие и раненые

Иллюстративное фото: оккупанты обстреляли Запорожскую область (воен ТВ)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 11 октября, российские оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки погибли семь человек, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

По его словам, войска РФ при помощи РСЗО и артиллерии обстреляли город Орехов и поселок Степногорск.

"В результате жестоких обстрелов погибли семь человек и еще столько же травмированы. Соответствующие службы уже работают над устранением последствий обстрелов", - рассказал Тимошенко.

Обновлено 21:40

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что во время обстрела Орехова погибли два электрика - Дмитрий Стариченко и Роман Мельник. Они восстанавливали поврежденную россиянами линию электропередач.

Еще два специалиста - Максим Юрченко и Дмитрий Рабаджиев - получили ранения и были госпитализированы.

Напомним, 11 октября утром российские оккупанты выпустили по Запорожью 12 ракет С-300. Один человек погиб.

Также мы писали, что украинские военные нанесли удары по позициям оккупантов в Запорожской области.

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