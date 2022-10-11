Оккупанты обстреляли Запорожскую область: есть погибшие и раненые

По его словам, войска РФ при помощи РСЗО и артиллерии обстреляли город Орехов и поселок Степногорск.

"В результате жестоких обстрелов погибли семь человек и еще столько же травмированы. Соответствующие службы уже работают над устранением последствий обстрелов", - рассказал Тимошенко.

Обновлено 21:40

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что во время обстрела Орехова погибли два электрика - Дмитрий Стариченко и Роман Мельник. Они восстанавливали поврежденную россиянами линию электропередач.

Еще два специалиста - Максим Юрченко и Дмитрий Рабаджиев - получили ранения и были госпитализированы.