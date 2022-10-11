Оккупанты обстреляли Запорожскую область: есть погибшие и раненые

Во вторник, 11 октября, российские оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки погибли семь человек, есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.
По его словам, войска РФ при помощи РСЗО и артиллерии обстреляли город Орехов и поселок Степногорск.
"В результате жестоких обстрелов погибли семь человек и еще столько же травмированы. Соответствующие службы уже работают над устранением последствий обстрелов", - рассказал Тимошенко.
Обновлено 21:40
Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что во время обстрела Орехова погибли два электрика - Дмитрий Стариченко и Роман Мельник. Они восстанавливали поврежденную россиянами линию электропередач.
Еще два специалиста - Максим Юрченко и Дмитрий Рабаджиев - получили ранения и были госпитализированы.
Напомним, 11 октября утром российские оккупанты выпустили по Запорожью 12 ракет С-300. Один человек погиб.
Также мы писали, что украинские военные нанесли удары по позициям оккупантов в Запорожской области.
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