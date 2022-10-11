ЗСУ знищили 6 установок С-300 та військову базу окупантів під Запоріжжям: що відомо

У вівторок, 11 жовтня, українські військові завдали ударів по кількох локаціях окупантів, знищивши їх установки С-300 та військову базу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом та Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Сьогодні в районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок С-300 разом із БК", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили військові, удару було завдано під час перезарядки.

Крім того, у Мелітополі сьогодні було чутно вибухи на аеродромі, де російські окупанти облаштували чергову базу.

"Окупанти заметушилися і одразу пишуть про якісь там "навчання". Однак жителі вже навчилися розрізняти глухі звуки їхніх жалюгідних "вчень" проти гучних вибухів ліквідації їхніх військових баз", - розповів мер Мелітополя.