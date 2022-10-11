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ЗСУ знищили 6 установок С-300 та військову базу окупантів під Запоріжжям: що відомо

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Запоріжжя, Вівторок 11 жовтня 2022 16:09
ЗСУ знищили 6 установок С-300 та військову базу окупантів під Запоріжжям: що відомо Фото: ЗСУ знищили 6 установок С-300 та військову базу окупантів (рос ЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 11 жовтня, українські військові завдали ударів по кількох локаціях окупантів, знищивши їх установки С-300 та військову базу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом та Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Сьогодні в районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок С-300 разом із БК", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили військові, удару було завдано під час перезарядки.

Крім того, у Мелітополі сьогодні було чутно вибухи на аеродромі, де російські окупанти облаштували чергову базу.

"Окупанти заметушилися і одразу пишуть про якісь там "навчання". Однак жителі вже навчилися розрізняти глухі звуки їхніх жалюгідних "вчень" проти гучних вибухів ліквідації їхніх військових баз", - розповів мер Мелітополя.

Як повідомлялося, за даними на ранок вівторка, 11 жовтня, ЗСУ ліквідували за добу 240 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 63 110 військових.

Нагадаємо, 11 жовтня під час масованого обстрілу України сили ППО збили 20 крилатих ракет на 13 дронів-камікадзе. При цьому окупанти здійснили 28 пусків ракет територією України.

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