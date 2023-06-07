Окупанти обстріляли Українськ у Донецькій області. Серед загиблих є дитина

Чиновник уточнює, що загинули троє людей: двоє дорослих та одна дитина. Крім того, є діти серед поранених.

На місці працюють рятувальники ДСНС, а також поліцейські.

"Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих - дорослих та одну дитину. Також є троє поранених дітей", - розповів керівник ОП.

Місто Українськ зазнало ворожого обстрілу (фото: google.com/maps)

Місто Українськ, довідка

Українськ розташована в Покровському районі Донецької області. Згідно з останнім переписом населення у 2007 році, в ньому проживало близько 11 тисяч жителів. У місті є шахта "Україна", кам'яновугільні копальні, збагачувальні.

Місто розташоване неподалік від автомобільної дороги Донецьк-Дніпро, за 11 км від міста Селидового, та за 4 км від залізничної станції Цукуриха, з якої можна потрапити до Курахового, Донецька, Селидового і Покровська.

Обстріли Українська та Донецької області

Місто часто зазнає ворожих обстрілів, в тому числі з артилерії. Так, у квітні війска РФ під час обстрілів Українська пошкодили 3 багатоповерхівки та 18 торговельних павільйонів місцевого центрального ринку. Внаслідок ворожої атаки поранення

Сама Донецька область з перших днів повномасштабної війни стала епіцентром бойових дій. Останні місяці бої зосереджені у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. При цьому окупанти обстрілюють мирні населені пункти. Частина міст у регіоні знищена повністю.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атак армії РФ в Донецькій області у неділю загинули 4 мирних жителів.

А 3 червня окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську. Ворожа ракета влучила у центральному районі міста. На щастя, ніхто не постраждав, але є руйнування.