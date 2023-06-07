Оккупанты обстреляли Украинск в Донецкой области. Среди погибших есть ребенок

Чиновник уточняет, что погибли три человека: двое взрослых и один ребенок. Кроме того, есть дети и среди раненых.

На месте работают спасатели ГСЧС, а также полицейские.

"Пострадали гражданские. Известно о трех погибших - взрослых и один ребенок. Также есть трое раненых детей", - рассказал руководитель ОП.

Город Украинск подвергся вражескому обстрелу (фото: google.com/maps)

Город Украинск, справка

Украинск расположен в Покровском районе Донецкой области. Согласно последней переписи населения в 2007 году, в нем проживало около 11 тысяч жителей. В городе есть шахта "Украина", каменноугольные рудники, обогатительные.

Город расположен неподалеку от автомобильной дороги Донецк-Днепр, в 11 км от города Селидово, и в 4 км от железнодорожной станции Цукуриха, с которой можно попасть в Курахово, Донецк, Селидово и Покровск.

Обстрелы Украинска и Донецкой области

Город часто подвергается враждебным обстрелам, в том числе из артиллерии. Так, в апреле войска РФ во время обстрелов Украинской повредили 3 многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка. В результате вражеской атаки ранение

Сама Донецкая область с первых дней полномасштабной войны стала эпицентром боевых действий. В последние месяцы бои сосредоточены в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки. При этом оккупанты обстреливают мирные населенные пункты. Часть городов в регионе уничтожена полностью.

Ранее сообщалось, что в результате атак армии РФ в Донецкой области в воскресенье погибли 4 мирных жителя.

А 3 июня оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску. Вражеская ракета попала в центральный район города. К счастью, никто не пострадал, но есть разрушение.