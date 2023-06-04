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У Донецькій області за добу від обстрілів росіяни загинуло четверо цивільних

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Сіверськ, Неділя 04 червня 2023 08:22
У Донецькій області за добу від обстрілів росіяни загинуло четверо цивільних Фото: у Донецькій області за добу загинуло 4 осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупаційні війська продовжують обстрілювати Донецьку область. Внаслідок атак армії РФ за добу загинули 4 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

За минулу добу через російські обстріли загинули двоє жителів Нью-Йорка, житель Гірника та Сіверська. Крім того, ще 8 осіб отримали поранення через дії загарбників.

Кириленко наголошує, що кількість жертв та постраждалих неточна, оскільки не можна оцінити ці дані на окупованих територіях Донецької області.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.

Всього від початку повномасштабного вторгнення, за попередніми розрахунками, загинули 1548 мирних жителів, постраждали 3644 осіб.

Ситуація у Донецькій області

Донецька область з перших днів повномасштабної війни стала епіцентром бойових дій. Останні місяці бої зосереджені у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. При цьому окупанти обстрілюють мирні населені пункти. Частина міст у регіоні знищена повністю.

Так, вчора росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську. Ворожа ракета влучила у центральному районі міста. На щастя, ніхто не постраждав, але є руйнування.

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