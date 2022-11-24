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Окупанти обстріляли три громади Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: Окупанти обстріляли три громади Сумської області (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Олег Васьків

Росіяни протягом 23 листопада завдали декількох ударів по Сумській області. На щастя, жертв і постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Ворог обстріляв Середино-Будську, Хотінську та Юнаківську громади", - зазначив посадовець.

Живицький розповів про наслідки:

  • По Середино-Будській громаді росіяни били із САУ 120 мм калібру. Було 15 "прильотів" на прикордонні. Через обстріл пошкоджені два приватні будинки, господарча споруда та паркан.
  • Хотінську громаду окупанти обстріляли з артилерії - 5 "прильотів". Без руйнувань.
  • По Юнаківській громаді з території РФ було 5 "прильотів" із артилерії. Без постраждалих.

"На даний момент жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає", - додав глава ОВА.

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Сумська областьВійна Росії проти України