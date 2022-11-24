Окупанти обстріляли три громади Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки

Росіяни протягом 23 листопада завдали декількох ударів по Сумській області. На щастя, жертв і постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Ворог обстріляв Середино-Будську, Хотінську та Юнаківську громади", - зазначив посадовець.
Живицький розповів про наслідки:
"На даний момент жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає", - додав глава ОВА.
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