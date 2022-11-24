Оккупанты обстреляли три громады Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Россияне в течение 23 ноября нанесли несколько ударов по Сумской области. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Враг обстрелял Середино-Будскую, Хотинскую и Юнаковскую громады", - отметил чиновник.
Живицкий рассказал о последствиях:
"В настоящее время никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумщины нет", - добавил глава ОВА.
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