Окупанти обстріляли три громади Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти 21 вересня завдали ударів по трьох громадах Сумськох області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Протягом дня росіяни обстрілювали 3 прикордонні громади - Білопільську, Середино-Будську та Шалигинську. Усього зафіксували 38 "приходів" і 3 кулеметні черги", - зазначив посадовець.
Живицький розповів про наслідки ударів загарбників:
"На щастя, у всіх випадках люди не постраждали", - додав Живицький.
Нагадаємо, ввечері 21 вересня у Харкові прогриміли вибухи. Голова ОВА Олег Синєгубов поінформував, що росіяни завдали ударів по Салтівському району.
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