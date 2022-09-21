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Окупанти обстріляли три громади Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: Окупанти обстріляли три громади Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 21 вересня завдали ударів по трьох громадах Сумськох області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Протягом дня росіяни обстрілювали 3 прикордонні громади - Білопільську, Середино-Будську та Шалигинську. Усього зафіксували 38 "приходів" і 3 кулеметні черги", - зазначив посадовець.

Живицький розповів про наслідки ударів загарбників:

  • Шалигинська громада - ворог о 10.30 випустив 3 черги з крупнокаліберного кулемету;
  • Білопільська громада - близько 14:00 із мінометів російські військові вели вогонь по селу Волфине (10 "приходів"). У результаті обстрілу пошкоджені 3 приватні будинки та одна хата згоріла повністю. Близько 19:00 по околиці села Атинське ворог вів мінометний обстріл (15 "приходів"). Від розривів снарядів загорівся склад Атинського психоневрологічного інтернату та поруч було пошкоджено будівлі.
  • Середино-Будська громада - із артилерії противник обстріляв околиці Середино-Буди (13 "приходів"). Пошкоджена підстанція та електромережа.

"На щастя, у всіх випадках люди не постраждали", - додав Живицький.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня у Харкові прогриміли вибухи. Голова ОВА Олег Синєгубов поінформував, що росіяни завдали ударів по Салтівському району.

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