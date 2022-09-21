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У Харкові пролунали вибухи під час тривоги

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Харків, Середа 21 вересня 2022 21:30
У Харкові пролунали вибухи під час тривоги Фото: у Харкові пролунали вибухи під час тривоги (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харкові пролунали вибухи у середу, 21 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що в області оголошена повітряна тривога.

Поки немає офіційної інформації щодо ситуації в місті.

Оновлено

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали ударів по Салтівському району. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Проте виникла пожежа в нежитлових приміщеннях. Працівники ДСНС вже працюють на місцях влучань.

У свою чергу мер міста Ігор Терехов повідомив про обстріл Київського району поблизу житлової забудови. За попередньою інформацією, будинки не постраждали. Пожежа сталася в одноповерхових нежитлових будівлях поряд із будинками. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Куп'янськ і Стрілечу Харківської області, шестере людей отримали поранення.

Раніше 21 вересня окупанти пошкодили Печенізьку греблю у Харківській області.

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