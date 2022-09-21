Оккупанты обстреляли три громады Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты 21 сентября нанесли удары по трем громадам Сумской области. В результате атак врага никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"В течение дня россияне обстреливали 3 пограничных громады - Белопольскую, Середино-Будскую и Шалыгинскую. Всего зафиксировали 38 "приходов" и 3 пулеметные очереди", - отметил чиновник.
Живицкий рассказал о последствиях ударов захватчиков:
"К счастью, во всех случаях люди не пострадали", - добавил Живицкий.
Напомним, вечером 21 сентября в Харькове прогремели взрывы. Глава ОВА Олег Синегубов проинформировал, что россияне нанесли удары по Салтовскому району.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.