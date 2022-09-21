ua ru
Чт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти обстріляли три громади Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки

Новость на русском →
Середа 21 вересня 2022 23:30
Окупанти обстріляли три громади Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки Фото: Окупанти обстріляли три громади Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 21 вересня завдали ударів по трьох громадах Сумськох області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Протягом дня росіяни обстрілювали 3 прикордонні громади - Білопільську, Середино-Будську та Шалигинську. Усього зафіксували 38 "приходів" і 3 кулеметні черги", - зазначив посадовець.

Живицький розповів про наслідки ударів загарбників:

  • Шалигинська громада - ворог о 10.30 випустив 3 черги з крупнокаліберного кулемету;
  • Білопільська громада - близько 14:00 із мінометів російські військові вели вогонь по селу Волфине (10 "приходів"). У результаті обстрілу пошкоджені 3 приватні будинки та одна хата згоріла повністю. Близько 19:00 по околиці села Атинське ворог вів мінометний обстріл (15 "приходів"). Від розривів снарядів загорівся склад Атинського психоневрологічного інтернату та поруч було пошкоджено будівлі.
  • Середино-Будська громада - із артилерії противник обстріляв околиці Середино-Буди (13 "приходів"). Пошкоджена підстанція та електромережа.

"На щастя, у всіх випадках люди не постраждали", - додав Живицький.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня у Харкові прогриміли вибухи. Голова ОВА Олег Синєгубов поінформував, що росіяни завдали ударів по Салтівському району.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна Росії проти України
NEWS
Знищимо всіх. Залужний відреагував на оголошення мобілізації в Росії
Знищимо всіх. Залужний відреагував на оголошення мобілізації в Росії
DAILY
Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії