Окупанти обстріляли три громади Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти 21 вересня завдали ударів по трьох громадах Сумськох області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Протягом дня росіяни обстрілювали 3 прикордонні громади - Білопільську, Середино-Будську та Шалигинську. Усього зафіксували 38 "приходів" і 3 кулеметні черги", - зазначив посадовець. Живицький розповів про наслідки ударів загарбників: Шалигинська громада - ворог о 10.30 випустив 3 черги з крупнокаліберного кулемету;

Білопільська громада - близько 14:00 із мінометів російські військові вели вогонь по селу Волфине (10 "приходів"). У результаті обстрілу пошкоджені 3 приватні будинки та одна хата згоріла повністю. Близько 19:00 по околиці села Атинське ворог вів мінометний обстріл (15 "приходів"). Від розривів снарядів загорівся склад Атинського психоневрологічного інтернату та поруч було пошкоджено будівлі.

Середино-Будська громада - із артилерії противник обстріляв околиці Середино-Буди (13 "приходів"). Пошкоджена підстанція та електромережа. "На щастя, у всіх випадках люди не постраждали", - додав Живицький.