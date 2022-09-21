Оккупанты обстреляли три громады Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты 21 сентября нанесли удары по трем громадам Сумской области. В результате атак врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В течение дня россияне обстреливали 3 пограничных громады - Белопольскую, Середино-Будскую и Шалыгинскую. Всего зафиксировали 38 "приходов" и 3 пулеметные очереди", - отметил чиновник. Живицкий рассказал о последствиях ударов захватчиков: Шалыгинская громада - враг в 10.30 выпустил 3 очереди из крупнокалиберного пулемета;

Белопольская громада - около 14:00 из минометов российские военные вели огонь по селу Волфине (10 "приходов"). В результате обстрела повреждены 3 частных дома и один дом сгорел полностью. Около 19:00 по окраине села Атинское враг вел минометный обстрел (15 "приходов"). От разрывов снарядов загорелся состав Атинского психоневрологического интерната и рядом были повреждены здания.

Середино-будская громада - из артиллерии противник обстрелял окрестности Середино-Буды (13 "приходов"). Повреждена подстанция и электросеть. "К счастью, во всех случаях люди не пострадали", - добавил Живицкий.