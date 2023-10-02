Окупанти атакували склад матеріалів ДТЕК в Дніпропетровській області
Російські війська атакували склад із матеріалами ДТЕК у Дніпропетровській області. Збитки підраховуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Ворог завдав удару по складських приміщеннях ДТЕК в Дніпропетровській області. Було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання", - йдеться в повідомленні.
Наразі в компанії оцінюють збитки. Також енергетики планують, як перекрити потребу у знищених матеріалах.
Обстріл України 2 жовтня
У ніч проти 2 жовтня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 4 із 7 ударних безпілотників. Зокрема, повітряну тривогу оголошували в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Кіровоградській області. До того ж, у Кривому Розі лунали вибухи.
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