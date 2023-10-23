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Оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию: в ДТЭК рассказали о последствиях

Украина, Понедельник 23 октября 2023 09:40
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Оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию: в ДТЭК рассказали о последствиях Фото: оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию ​​ДТЭК. Оборудование получило серьезные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Вчера вечером, 22 октября, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела

Как отмечают в компании, к счастью обошлось без пострадавших.

"В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий", - добавили в заявлении.

Обстрелы объектов ДТЭК

Первый обстрел ТЭС ДТЭК произошел за три дня до начала полномасштабной войны. При этом по данным на май 2023 года всего с сентября 2022 года теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были атакованы 33 раза. В частности, в начале октября 2023 года российские войска атаковали склад с материалами ДТЭК в Днепропетровской области

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