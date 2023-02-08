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Окупанти обстріляли сім громад у Сумській області: зафіксовано 87 "прильотів"

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Сумська область , Середа 08 лютого 2023 21:34
Окупанти обстріляли сім громад у Сумській області: зафіксовано 87 "прильотів" Фото: окупанти обстріляли сім громад у Сумській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 8 лютого, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області, постраждало сім громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли територіальних громад області: Краснопільської, Білопільської, Есманьської, Новослобідської, Юнаківської, Середино-Будської. Було зафіксовано 87 прильотів та 8 кулеметних черг", - йдеться в повідомленні.

  • Краснопільська громада: росіяни били з мінометів - усього 33 "прильоти" протягом дня.
  • Білопільська громада: теж здійснено мінометний обстріл по території громади - 4 "прильоти", а потім ще 8.
  • Есманьська громада: о 13.01 здійснено обстріл із стрілецького озброєння (4 кулеметні черги, а потім ще 4).
  • Новослобідська громаду ворог обстрілював з мінометів - 22 "прильоти".
  • Юнаківська громада: теж здійснено мінометний обстріл громади - 10 "прильотів".
  • Середино-Будська громада: зафіксовано артилерійський (ймовірно САУ) обстріл - 10 "прильотів".

Зазначено, що жертв серед місцевого населення немає.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів. Усього було зафіксовано 12 "прильотів".

Вчора,7 лютого, російські військові також обстріляли прикордонні території Сумської області. В результаті обстрілу загинула жінка.

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