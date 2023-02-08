Окупанти обстріляли сім громад у Сумській області: зафіксовано 87 "прильотів"

У середу, 8 лютого, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області, постраждало сім громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

Зазначено, що жертв серед місцевого населення немає.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли територіальних громад області: Краснопільської, Білопільської, Есманьської, Новослобідської, Юнаківської, Середино-Будської. Було зафіксовано 87 прильотів та 8 кулеметних черг", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів. Усього було зафіксовано 12 "прильотів".

Вчора,7 лютого, російські військові також обстріляли прикордонні території Сумської області. В результаті обстрілу загинула жінка.

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