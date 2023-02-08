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Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів

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Сумська область, Середа 08 лютого 2023 20:58
Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів Фото: Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 8 лютого, російські окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів. Усього зафіксовано 12 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період з 18:45 до 19:00 військові повідомили про 12 "приходів", ймовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Середина-Буда.

В результаті обстрілів втрат серед особистого складу ЗСУ та техніки немає.

Крім того, інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 12:40 жителі Сум чули вибухи. При цьому у Дніпропетровській області повідомляли про роботу ППО.

Крім того, вчора росіяни понад 100 разів обстріляли прикордонні території Сумської області.

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