Оккупанты обстреляли семь общин в Сумской области: зафиксировано 87 "прилетов"
В среду, 8 февраля, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области, пострадали семь общин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.
"В течение дня враг совершил обстрелы территориальных общин области: Краснопольской, Белопольской, Эсманьской, Новослободской, Юнаковской, Середино-Будской. Было зафиксировано 87 прилетов и 8 пулеметных очередей", - говорится в сообщении.
- Краснопольская община: россияне били из минометов - всего 33 "прилета" в течение дня.
- Белопольское общество: тоже совершен минометный обстрел по территории общины - 4 "прилета", а затем еще 8.
- Эсманьская община: в 13.01 совершен обстрел из стрелкового вооружения (4 пулеметные очереди, а затем еще 4).
- Новослободскую общину враг обстреливал из минометов - 22 "прилета".
- Юнаковская община: тоже совершен минометный обстрел общины - 10 "прилетов".
- Середино-будская община: зафиксирован артиллерийский (вероятно САУ) обстрел - 10 "прилетов".
Отмечено, что жертв среди местного населения нет.
Напомним, сегодня российские оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области из минометов. Всего было зафиксировано 12 "прилетов".
Вчера 7 февраля российские военные также обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате обстрела погибла женщина.
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