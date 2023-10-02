Оккупанты обстреляли сельхозпредприятие в Донецкой области: есть раненые

Российские войска сегодня, 2 октября, из артиллерии обстреляли сельхозпредприятие в Донецкой области. В результате атаки пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Оккупанты, вероятно, из артиллерии обстреляли населенные пункты в Покровском и Волновахском районах.

Около 07:00 армия РФ атаковала сельхозпредприятие в селе Новоукраинка Угледарской громады, в результате чего получили осколочные ранения двое рабочих 36 и 55 лет, которые находились на улице. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Какие еще села россияне обстреляли в Донецкой области

В 11:10 войска государства-агрессора обстреляли село Елизаветовка Покровского района, где получила ранения 83-летняя местная жительница;

В 14:55 оккупанты нанесли удар по Трудовому. От попадания снарядов получил телесные повреждения мужчина 53 лет, которого госпитализировали с массивным кровотечением.

Правоохранителями начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

Российские обстрелы Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских захватчиков. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и те, что находятся в относительном тылу.

Ранее в Донецкой областной прокуратуре сообщали, что недавно оккупанты сбросили авиабомбы на Константиновку, в результате взрывов получили ранения трое мужчин в возрасте от 37 до 60 лет.

Также сообщалось, что перед этим россияне из танков и с помощью авиабомб атаковали север Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погиб мужчина, были и ранены.